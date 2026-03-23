Бойцы ПВО подбили украинскую «птичку» над российским регионом

Над Брянской областью средствами противовоздушной обороны был уничтожен один дрон Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По его словам, обошлось без пострадавших.
Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ уничтожен один вражеский БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте, — написал он.
Ранее Богомаз сообщил, что средства ПВО сбили 248 беспилотников ВСУ в Брянской области за сутки. БПЛА уничтожили в период с 08:00 22 марта до 08:00 23 марта, уточнил глава региона.
Также губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что силы ПВО ликвидировали 70 БПЛА над Ленинградской областью. По его словам, никто не пострадал.
До этого пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО за два часа ликвидировали и перехватили 29 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Ленинградской, Калужской, Курской, Рязанской, Липецкой областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион.