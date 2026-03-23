Бойцы ПВО подбили украинскую «птичку» над российским регионом Богомаз заявил об уничтожении беспилотника над территорией Брянской области

Над Брянской областью средствами противовоздушной обороны был уничтожен один дрон Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По его словам, обошлось без пострадавших.

Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ уничтожен один вражеский БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте, — написал он.

Ранее Богомаз сообщил, что средства ПВО сбили 248 беспилотников ВСУ в Брянской области за сутки. БПЛА уничтожили в период с 08:00 22 марта до 08:00 23 марта, уточнил глава региона.

Также губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что силы ПВО ликвидировали 70 БПЛА над Ленинградской областью. По его словам, никто не пострадал.

До этого пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО за два часа ликвидировали и перехватили 29 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Ленинградской, Калужской, Курской, Рязанской, Липецкой областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион.