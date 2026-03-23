23 марта 2026 в 14:52

ИБ-эксперт объяснила, как безопаснее всего совершать покупки в Сети

Россиянам рекомендуется подключить подтверждение покупок в Сети через СМС-коды, заявила 360.ru эксперт по информационной безопасности Екатерина Дуб. Это позволит защитить средства от мошенников. Она предупредила о сайтах, которые заманивают пользователей предложениями купить фильм за 10 рублей, а после списывают десятки тысяч рублей.

Бесплатный сыр — в мышеловке. Нужно пользоваться только популярными сервисами, а не непонятными сайтами в интернете. На это не нужно вестись. Рекомендую в приложении банка поставить пункт покупок в интернете «только с СМС-подтверждением». Когда он есть, то без кода ничего списать не смогут, — отметила Дуб.

Она уточнила, что человек может даже не подозревать, что у него списывают деньги. Эксперт посоветовала перед подтверждением каждой покупки внимательно проверять сумму.

Ранее IT-эксперт Денис Кусков посоветовал отключать умные колонки от электричества после использования, чтобы защититься от подслушивания. Он предупредил, что хакеры могут атаковать любое подключенное к интернету устройство.

Глава Saudi Aramco отменил визит в США из-за эскалации на Ближнем Востоке
Врач напомнила о мерах профилактики туберкулеза
Риелтор рассказала, почему россияне начали выбирать частные дома
Политолог ответил, уйдет ли Киев от ответственности за прослушку Сийярто
Звезду сериала «Тихий Дон» доставили в психиатрическую больницу
Собянин сообщил о новой атаке беспилотников на Москву
Что известно о переговорах Путина с Пашиняном
Россиянам рассказали о важности православных кофеен
Пушков раскусил секретный план Трампа в переговорах с Ираном
Ситуация в Дубае 23 марта: где были удары Ирана, куда уезжают туристы из РФ
Экс-главу Курской области Смирнова доставили в суд
Россия и Вьетнам договорились о строительстве АЭС
В ЦБ ответили всем, кто не верил в эффективность высокой ключевой ставки
Новая погоня за Гретцки: как поздравили Овечкина с 1000-й шайбой в НХЛ
Прилетевших из Египта россиян отказались выпускать из самолета
Воробьев рассказал о новом запущенном участке трассы ЮЛА в Подмосковье
В РПЦ раскрыли, чем кафе при храмах привлекают молодых россиян
Глава федерации фристайла России заявил о поддержке Свищева на новом посту
Американист оценил шанс прекращения войны США и Ирана после слов Трампа
Дочь Михайлова похвасталась люксовым завтраком за 88 тыс. рублей
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
Семья и жизнь

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

