ИБ-эксперт объяснила, как безопаснее всего совершать покупки в Сети

Россиянам рекомендуется подключить подтверждение покупок в Сети через СМС-коды, заявила 360.ru эксперт по информационной безопасности Екатерина Дуб. Это позволит защитить средства от мошенников. Она предупредила о сайтах, которые заманивают пользователей предложениями купить фильм за 10 рублей, а после списывают десятки тысяч рублей.

Бесплатный сыр — в мышеловке. Нужно пользоваться только популярными сервисами, а не непонятными сайтами в интернете. На это не нужно вестись. Рекомендую в приложении банка поставить пункт покупок в интернете «только с СМС-подтверждением». Когда он есть, то без кода ничего списать не смогут, — отметила Дуб.

Она уточнила, что человек может даже не подозревать, что у него списывают деньги. Эксперт посоветовала перед подтверждением каждой покупки внимательно проверять сумму.

