Сын и внучка в Канаде, личная жизнь, карьера: как живет Алена Свиридова

Недавно певица Алена Свиридова посетила юбилейную XV церемонию вручения премии «Аванс» журнала «КиноРепортер». Чем сейчас занимается артистка, как сложилась ее личная жизнь?

Как прославилась Свиридова, чем занимается сейчас

Алена Свиридова родилась 14 августа 1962 года в Керчи. В детстве семья переехала в Минск. Алена окончила музыкально-педагогическое отделение Минского педагогического института.

В 1993 году Алена переехала в Москву и начала сольную карьеру певицы. В 1995-м вышел ее первый альбом «Розовый фламинго». Всего у нее шесть студийных альбомов.

В ноябре 2004 года Свиридова получила звание «Заслуженный артист Российской Федерации».

Артистка часто участвует в телевизионных проектах, среди них: «Один в один!», «Три аккорда» и «Две звезды. Отцы и дети».

В настоящее время исполнительница продолжает творческую деятельность.

Осенью прошлого года Свиридова стала одним из членов жюри шоу «Ну-ка все вместе!».

«Любые конкурсы — это, конечно, интересно, особенно когда ты сидишь в жюри. Но тем, кто находится на сцене, очень непросто приходится. Я всегда страшно за них переживаю, а потому не слишком люблю такие мероприятия. Мне кажется, они могут разрушить мою нервную систему. Это только со стороны я такая сильная… Что должен чувствовать исполнитель, когда его сравнивают с кем-то, оценивают? Думаю, это всех так или иначе задевает. Я восхищаюсь всеми участниками и удивляюсь, когда слышу негативные отзывы в адрес кого-либо из них», — отметила она.

Как сложилась личная жизнь Свиридовой

На Премии «Аванс» Алена Свиридова рассказала о живущей в Канаде маленькой внучке. 63-летняя заслуженная артистка призналась, что провела рядом с малышкой месяц, а затем вернулась в Москву.

Отец девочки, которую назвали Изабель, — Василий, сын поп-звезды и ее первого мужа Сергея Свиридова. Он работает программистом и живет с семьей в Канаде.

Исполнительница хита «Розовый фламинго» без ума от своей полугодовалой внучки.

«Я приезжала и целый месяц с ней была, а сейчас мы разговариваем по видеосвязи. Она меня узнает, улыбается, радуется. Я ей пою песенки. По характеру она очень позитивная, что радует», — отметила Алена.

Младшему сыну Свиридовой, Григорию, 22 года. Он родился в ее отношениях с Дмитрием Мирошниченко, владельцем агентства по организации торжеств и ведущим передачи «Бинг-лото» на ТНТ.

Как Свиридовой удается поддерживать хорошую форму

Заметно похудевшая Свиридова одной из первых приковала внимание своим выходом на красную дорожку Премии. Певица раскрыла свой секрет красоты, отметив, что его нет.

«Вы должны рано вставать, не выпивать, мало есть и заниматься спортом, как звери. Все», — лаконично пояснила артистка.

63-летняя Свиридова находится в хорошей форме и практически не меняется с годами.

«Я никогда не была красавицей, по­этому ничего и не растеряла. У красивых женщин возрастные изменения куда заметнее, им приходится сложнее. Да, у меня хорошая генетика, хорошее здоровье, так что мне не требуется сильных ограничений и упорного труда. Хотя, может, я и не совсем понимаю, что такое „упорный труд“. У меня настолько загружены дни! Я ношусь, как савраска, и это отнимает много энергии», — подчеркнула певица.

По ее словам, каждый концерт — серьезное испытание «и для тела, и для мозгов».

«Но я точно знаю: как только я успокоюсь, сяду и сложу ручки, меня „разнесет“, как это случается со многими. Так что останавливаться не хочу и планирую быть гончей до самого конца», — добавила Свиридова.

Также артистка рассказала, что очень много передвигается пешком.

«Давным-давно продала машину и вот уже который год либо передвигаюсь пешком, либо езжу в метро. И мне это нравится! Никто ко мне не пристает, даже когда узнают, просто застенчиво улыбаются. Может, конечно, если Филипп Киркоров спустится в подземку, народ удивится, но на меня никто не вешается. Это я к тому, что необязательно убиваться на тренажерах. С моим графиком мне не всегда удается добраться до спортзала, хоть я это дело и люблю», — заключила Свиридова.

