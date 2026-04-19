Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 19 апреля: инфографика

В ночь на 19 апреля Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в канале Минобороны РФ в мессенджере MAX. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 13 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря, — говорится в сообщении.