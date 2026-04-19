19 апреля 2026 в 07:08

Власти назвали возможную причину ДТП с гражданами Китая

Глава Забайкалья Осипов: автобус с китайцами мог попасть в ДТП из-за непогоды

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Причиной аварии с автобусом в Забайкальском крае, предположительно, стали неблагоприятные погодные условия, сообщил губернатор региона Александр Осипов в Telegram-канале. Он отметил, что всех пострадавших оперативно доставили в медицинские учреждения, несмотря на удаленность места происшествия. В настоящее время лечение проходят 11 человек.

Предположительно, из-за неблагоприятных погодных условий водитель автобуса потерял управление, после чего автобус съехал с дороги и перевернулся, — заявил Осипов.

Губернатор уточнил, что троих пострадавших с помощью медицины катастроф перевезли в Краевую клиническую больницу в Чите, где им оказывают всю необходимую помощь. Он также добавил, что часть иностранных граждан возвращается обратно в КНР.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП с участием автобуса в Забайкальском крае погибли два человека. Авария произошла 18 апреля на 417-м километре автодороги Чита — Забайкальск. В Минздраве региона уточнили, что четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, врачи продолжают бороться за их жизни.

По факту происшествия с пассажирским автобусом, в котором пострадали китайские туристы, возбуждено второе уголовное дело. Следственный комитет уже начал расследование по статье, связанной с оказанием услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

