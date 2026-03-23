Политолог предположил, будут ли США проводить наземную операцию в Иране

Политолог Варшав: Вашингтон может решиться на наземную операцию в Иране

Вашингтон может недооценить силы противника и решиться на наземную операцию в Иране, рассказал «ФедералПресс» член Экспертного клуба «Дигория» политолог Михаил Варшав. Он отметил, что удары США с воздуха пока не принесли ожидаемого результата.

Значит, требуется наращивание давления, а в логике Пентагона следующим шагом могут стать «ботинки на земле». Пока речь идет о подготовке опций: точечные рейды на остров Харк, через который идет 90% иранского нефтяного экспорта, или возможное физическое обеспечение контроля над ядерными объектами. Однако даже ограниченный десант несет риски, которые в Вашингтоне, судя по всему, недооценивают, — заявил Варшав.

Политолог подчеркнул, что наземная операция несет в себе политические риски для главы Белого дома Дональда Трампа. По его словам, наземное присутствие активирует войну на несколько фронтов, в том числе окончательно закроет доступ к Ормузскому проливу.

Ранее сообщалось, что американская администрация рассматривает несколько вариантов проведения ограниченной наземной операции в Иране. В одном из них предусмотрено размещение военных США в иранских портах или на небольших островах в Персидском заливе, чтобы обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе.