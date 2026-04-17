Магнитные бури сегодня, 17 апреля: что завтра, головные боли, давление

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 17 апреля 2026 года. Ждать ли геомагнитных ударов, что будет завтра, как минимизировать риски во время бури?

Будут ли магнитные бури 17 и 18 апреля

В пятницу, 17 апреля, по прогнозу ИКИ РАН, магнитосфера Земли будет в спокойном состоянии: модель предполагала, что Кр-индекс в течение суток зафиксируется в районе двух единиц, к вечеру возможен переход в желтую зону. Онлайн-график демонстрирует, что показатель оказался заметно ниже прогнозируемых значений.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 0%, геомагнитных возмущений — 15%, магнитных бурь — 85%. Прогноз на ближайшие 24 часа: возможна магнитная буря уровня G2 (Kp = 6). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли спокойная (Kp = 0,33)», — отмечается на сайте ИКИ РАН.

На Солнце произошли три новые вспышки — они относятся к классу C (слабые). Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 3,1.

Портал my-calend пишет, что сегодня, 17 апреля, ожидается геомагнитная буря силой шесть баллов.

«В этот день возможны головные боли, перепады артериального давления, депрессивное состояние. Постарайтесь не перенапрягаться, полноценно спите, употребляйте легкую пищу, исключите алкоголь», — отметил источник.

В субботу, 18 апреля, согласно прогнозу ИКИ РАН, вероятность геомагнитных возмущений составляет 10%, магнитных бурь — 90%. Кр-индекс начнет сутки в красной зоне — на уровне, соответствующем магнитной буре G2 (средняя). После 12:00 мск показатель пойдет на спад.

«Ближайшая сильная магнитная буря ожидается 18 апреля. Ее сила составит шесть баллов. В этот день возможны приступы головной боли, резкие скачки артериального давления, апатия. Избегайте физических нагрузок, больше отдыхайте, не переедайте, не употребляйте спиртные напитки», — утверждает my-calend.

В Лаборатории солнечной астрономии пояснили, что в течение суток начнутся магнитные бури от корональной дыры на Солнце.

«Сегодня до конца дня поток быстрого солнечного ветра, который формируется сейчас в крупной корональной дыре на Солнце, догонит Землю, запустив примерно двух-трехдневный период нестабильной геомагнитной обстановки», — отметили астрономы.

Всего в потоке быстрого ветра Земля будет находиться около недели, но наиболее сильное воздействие ожидается в первые двое суток — в субботу, 18 апреля, и воскресенье, 19 апреля, когда планета будет приспосабливаться к новым внешним условиям, говорится в сообщении.

«Предварительно с понедельника, [20 апреля,] магнитное поле придет в равновесие с внешней средой и активная фаза геомагнитного шторма закончится», — добавили в ИКИ РАН.

Как минимизировать риски во время магнитной бури

Людям с хроническими заболеваниями сердца и сосудов в период магнитных бурь следует пить больше воды и принимать контрастный душ, заявил доцент Сеченовского университета врач Павел Бережанский.

«Сильные геомагнитные возмущения влияют на вязкость крови. В группе риска находятся люди с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетики и астматики. Также во время магнитных бурь количество гипертонических кризов и инсультов возрастает вдвое», — пояснил медик.

В периоды повышенной геомагнитной активности также рекомендуется больше дышать свежим воздухом, отметил врач-терапевт Андрей Звонков.

«Можно выпить лекарство, которое уменьшает артериальное давление. Если же давление, наоборот, низкое, необходимо что-нибудь съесть, потому что еда повышает артериальное давление. Какие-то радикальные средства, в том числе кофе, для повышения давления использовать не стоит. Лучше выбрать физиологичный способ, например выйти на прогулку», — отметил Звонков.

