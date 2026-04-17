Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
17 апреля 2026 в 17:24

ФНС опровергла слухи о тотальном контроле над переводами граждан

Федеральная налоговая служба Федеральная налоговая служба Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Федеральная налоговая служба опровергла сообщения о том, что под налоговый контроль из-за переводов на карты попадут 10 млн граждан, сообщили РБК в пресс-службе ФНС. В ведомстве назвали преждевременными любые оценки количества лиц в рисковой зоне.

Делать оценки о количестве лиц, попадающих в рисковую зону при переводах между физлицами, преждевременно, — сказали журналистам в налоговой.

В службе пояснили, что форма обмена информацией об операциях с признаками предпринимательской деятельности будет определена соглашением с Центробанком. На данный момент этот документ не подписан, а критерии находятся в стадии проработки.

Сумма переводов будет лишь одним из признаков рисковых операций, подчеркнули в ведомстве. Также налоговая служба будет анализировать системность поступления средств и круг контрагентов.

В рисковую зону попадут только те, кто получает незадекларированные доходы от предпринимательской деятельности без регистрации. Переводы от близких родственников не подпадут под контроль, даже если они частые, заверили в ФНС. Добросовестных граждан дополнительный контроль не коснется.

Ранее появилась информация, что неподтвержденные переводы на банковские карты в сумме более 2,4 миллион рублей в год с 2027 года могут автоматически попасть под контроль налоговой службы. Эксперты считают, что новые меры могут затронуть до 10 миллион россиян.

До этого стало известно, что ФНС начала профилактику против незаконного дробления бизнеса. В ведомстве рассказали, что вызывают бизнесменов, чтобы прояснить вопрос оптимизации их деятельности.

Общество
переводы
ФНС
деньги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
СК возбудил уголовное дело по факту смерти артиста Кунгурова
Илья Ковальчук возглавит китайский хоккейный клуб «Шанхайские Драконы»
«Зависшие» на таможне квадрокоптеры за 13 млн рублей передали государству
В Совбезе РФ ответили представителю ЕК, не заметившей падения дронов ВСУ
Журналист Санчес рассказал об отсутствии цензуры в интервью с Лукашенко
Маршрутка с пассажирами влетела в учебную машину в Крыму
Экс-нардеп раскрыл план Украины по привлечению африканских мигрантов
Производители шоколада ищут замену какао, подорожавшего до $3 тыс. за тонну
Европа пожаловалась на задержки поставок оружия из США
Трамп предложил разделить сторонников MAGA на хороших и плохих
Великобритания и Франция возглавят миссию в Ормузском проливе
Политолог назвал истинную причину открытия Ормузского пролива
Путин собрал Совбез для обсуждения взаимодействия со странами СНГ
ФНС опровергла слухи, что под контроль переводов попадут 10 млн граждан
Трамп сказал НАТО не лезть в урегулирование по Ормузскому проливу
«Сверхдержава, но не суперсила»: Лукашенко дал совет Трампу по Китаю
Главный тренер «Балтики» ответил, поедет ли на матч РПЛ в Краснодар
«На столе 20-й пакет санкций»: Фицо поставил жесткий ультиматум ЕС
Юрист ответил, можно ли ввести обязательные ДНК-тесты в роддомах
«Решение уже принято»: когда Россия нанесет удар по заводам ВСУ в Европе?
Дальше
Самое популярное
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Семья и жизнь

Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
Семья и жизнь

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.