ФНС опровергла слухи о тотальном контроле над переводами граждан В ФНС опровергли данные о контроле над 10 млн граждан из-за переводов

Федеральная налоговая служба опровергла сообщения о том, что под налоговый контроль из-за переводов на карты попадут 10 млн граждан, сообщили РБК в пресс-службе ФНС. В ведомстве назвали преждевременными любые оценки количества лиц в рисковой зоне.

В службе пояснили, что форма обмена информацией об операциях с признаками предпринимательской деятельности будет определена соглашением с Центробанком. На данный момент этот документ не подписан, а критерии находятся в стадии проработки.

Сумма переводов будет лишь одним из признаков рисковых операций, подчеркнули в ведомстве. Также налоговая служба будет анализировать системность поступления средств и круг контрагентов.

В рисковую зону попадут только те, кто получает незадекларированные доходы от предпринимательской деятельности без регистрации. Переводы от близких родственников не подпадут под контроль, даже если они частые, заверили в ФНС. Добросовестных граждан дополнительный контроль не коснется.

Ранее появилась информация, что неподтвержденные переводы на банковские карты в сумме более 2,4 миллион рублей в год с 2027 года могут автоматически попасть под контроль налоговой службы. Эксперты считают, что новые меры могут затронуть до 10 миллион россиян.

До этого стало известно, что ФНС начала профилактику против незаконного дробления бизнеса. В ведомстве рассказали, что вызывают бизнесменов, чтобы прояснить вопрос оптимизации их деятельности.