Генконсул заявил, что Россия была и будет преградой для нацизма Генконсул Калачев: РФ будет преградой для нацизма, с которым сражаются на СВО

Россия была и будет преградой для нацизма, заявил генконсул России в Стамбуле Александр Калачев. Такое заявление дипломат сделал на мероприятии, посвященном 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС.

На нас лежит особая ответственность за то, чтобы бессмертный подвиг нашего народа не был очернен и предан забвению. Мы никогда не согласимся с ревизией итогов Второй мировой войны, с попытками оправдать палачей и оболгать героическое имя советского солдата-освободителя. Россия была и будет несокрушимой преградой для нацизма, в каком бы обличье он ни пытался возродиться вновь. С неонацистами сражаются наши доблестные участники СВО на Украине, защищая память наших предков, — сказал Калачев.

В рамках мероприятия, в котором приняли участие дипломаты из Белоруссии, Кубы, Китая, представители Абхазии и общественных организаций, в видеоформате прошла акция «Бессмертный полк». Памятные мероприятия по случаю Дня Победы также состоялись в Анкаре, Анталье, Аланье, Мерсине и других городах Турции. В них приняли участие сотни россиян и сотрудники российских дипломатических представительств.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что представители власти в Германии впервые в истории «не нашли в себе сил», чтобы напрямую сказать, кто освободил страну от нацизма. По его словам, Берлин не красит такое поколение политиков.