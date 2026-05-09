09 мая 2026 в 12:19

Песков объяснил, почему Германия «не нашла сил» назвать победителей нацизма

Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Представители власти в Германии впервые в истории «не нашли в себе сил», чтобы напрямую сказать, кто освободил страну от нацизма, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину. По его словам, Берлин не красит такое поколение политиков.

Очень плохо, что такое поколение политиков сейчас в Германии. Это Германию не красит. Хочется надеяться, что все-таки там есть те, кто сохраняет здравость ума и кто готов отдать должное истории, отдать должное подвигам тех, кто, кстати, вместе с германскими антифашистами спасал эту страну от коричневой чумы, — сказал Песков.

Ранее заместитель официального представителя правительства ФРГ Штеффен Майер отказался публично называть силы, освободившие страну от нацизма. Чиновник уклонился от прямого ответа на вопрос журналиста о роли Красной армии, сославшись на то, что данные факты исторически задокументированы.

До этого помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что оппоненты России стремятся обесценить героические свершения советских воинов в период Второй мировой войны. Председатель Российского военно-исторического общества подчеркнул, что сегодня намеренно игнорируется реальный вклад Красной армии, которая разгромила 80% нацистских сил.

