«Оттяпать у РФ»: Путин высказался о решении Финляндии вступить в НАТО Путин: Финляндия решила вступить в НАТО с надеждой, что в России все рухнет

Вступление Финляндии в НАТО было связано с расчетами, что Россия «рухнет», заявил президент РФ Владимир Путин журналистам. Он отметил, что в Хельсинки могли ожидать извлечь для себя выгоду и «что-то оттяпать» у РФ, передает РИА Новости.

Все рассчитывали что-то оттяпать у России, что-то хапнуть, извините за простоту выражения. Вот Финляндия зачем вступила в НАТО? У нас что, с Финляндией были какие-то территориальные споры? Нет, все было давно решено, ничего не нужно, и руководство Финляндии это прекрасно понимало, — рассказал Путин.

До этого президент России рассказал, что истоки текущей ситуации на Украине связаны с попытками Киева ассоциироваться с Европейским союзом. По его словам, именно с этого начался первый этап обострения, который позже перерос в более широкую проблему.

Кроме того, Путин заявил: Минобороны РФ еще не докладывало о каких-либо провокациях со стороны Киева в День Победы. Он подчеркнул, что получит доклад от ведомства после проведенных по случаю 9 Мая встреч.