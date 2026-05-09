Стало известно о шансах перемирия на СВО до конца мая

Стало известно о шансах перемирия на СВО до конца мая Шансы на перемирие между Россией и Украиной к концу мая достигли 100%

Вероятность прекращения огня между Россией и Украиной до конца мая оценили в 100%, следует из данных на платформе прогнозов, с которыми ознакомился NEWS.ru. Прежде рынок прогнозов давал лишь минимальные шансы на такой сценарий.

Речь идет о пользовательских ставках на исход событий, которые отражают ожидания участников рынка. До этого вероятность перемирия оценивалась всего в несколько процентов. Рост показателя начался на фоне обсуждений возможного прекращения огня в период майских праздников.

Подобные платформы не дают официальных прогнозов, однако часто используются как индикатор общественных ожиданий. Резкие изменения котировок могут быть связаны с новостным фоном и заявлениями сторон.

Ранее Минобороны России сообщило о многочисленных фактах нарушения режима тишины, объявленного ко Дню Победы. С момента вступления перемирия в силу в полночь 8 мая украинские подразделения свыше тысячи раз открывали огонь по позициям российских войск.

В Херсонской области в период перемирия подростка доставили в больницу с тяжелыми ранениями после атаки ВСУ. Медики не смогли спасти 15-летнюю школьницу — она умерла в реанимации от большой потери крови. Также при ударах погиб отец девочки. Глава региона Владимир Сальдо предупредил, что преступления Киева не останутся без ответа.