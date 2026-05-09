09 мая 2026 в 21:49

Путин раскрыл, что Макрон говорил ему о переговорах с Киевом в 2022 году

Путин: Макрон говорил, что Украина не может подписать условия мира под давлением

Фото: L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент России Владимир Путин рассказал о разговоре с лидером Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которого обсуждалась тема подписания условий мира с Украиной под давлением. По его словам, которые передает ТАСС, речь шла о недопустимости ситуации, когда Киев может принимать решения «с пистолетом у виска».

Ведь мы же договорились с украинцами в 2022 году в Стамбуле, парафировали соглашение. Потом один коллега, чего скрывать, господин Макрон мне позвонил, сказал, что Украина не может подписывать такие документы исторические с «пистолетом у виска». Это прямая речь, у нас запись разговора сохранилась, — сказал Путин.

Ранее президент России рассказал, что истоки текущей ситуации на Украине связаны с попытками Киева ассоциироваться с Европейским союзом. По его словам, именно с этого начался первый этап обострения, который позже перерос в более широкую проблему.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил: Путин принял предложение американского лидера Дональда Трампа о переговорном процессе по Украине еще во время встречи на Аляске в августе 2025 года. По его словам, остальные обстоятельства зависят от США.

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием
Европа

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием

Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом
Москва

Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом

