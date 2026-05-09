09 мая 2026 в 20:52

«Поставлю точку»: Лавров о переговорном процессе по Украине

Лавров: Путин принял предложение Трампа на Аляске, остальное зависит от США

Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Президент России Владимир Путин принял предложение американского лидера Дональда Трампа о переговорном процессе по Украине еще во время встречи на Аляске в августе 2025 года, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину. По его словам, остальные обстоятельства зависят от США.

На Аляске в августе прошлого года президент Путин принял предложение президента Трампа. На этом я поставляю точку, потому что все остальное зависит от другой стороны, — сказал глава МИД РФ.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что разрешение военного конфликта на Украине застопорилось. По его словам, американская сторона пыталась играть роль посредника в этом процессе.

Между тем политолог-американист Константин Блохин считает, что Вашингтон, действительно, может выйти из переговоров. По его словам, администрации главы Белого дома Дональда Трампа нужна продуктивность и эффективность от любых урегулирований, а не пустая трата ресурсов.

