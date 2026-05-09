Путин высоко оценил вклад Осетии в победу в Великой Отечественной войне

Президент РФ Владимир Путин высоко оценил вклад осетин в победу над фашизмом, передает ТАСС. Об этом российский лидер сказал на встрече с главой Южной Осетии Аланом Гаглоевым.

Знаю, что в Южной Осетии День Победы отмечается широко. И неслучайно, потому что осетины приняли самое активное участие во Второй мировой войне, в Великой Отечественной войне, — сказал Путин.

Глава государства отметил, что осетины занимают первое место по числу Героев Советского Союза на душу населения. По его словам, восемь жителей Южной Осетии были удостоены этого звания из 34 осетин, получивших его в целом.

Российский лидер заявил, что осетинский народ может гордиться своими предками, и назвал вклад Осетии яркой героической страницей истории. Говоря о нынешнем состоянии двусторонних отношений, Путин сообщил, что сотрудничество России и Южной Осетии развивается позитивно, а товарооборот за прошлый год вырос более чем на 14%.

Ранее Путин рассказал о телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого обсуждалась тема 9 Мая. По его словам, американский лидер в этой беседе высказывался о Дне Победы очень достойно.