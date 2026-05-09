Путин: Запад рассчитывал на крах России за полгода в 2022 году

Запад рассчитывал, что Россию будет ждать крах в течение шести месяцев в 2022 году, заявил ТАСС президент страны Владимир Путин. Он отметил, что в этом случае соседние государства могли бы рассчитывать на некую выгоду.

Он добавил, что власти Финляндии решили присоединиться к НАТО, так как надеялись, что в России все рухнет и тогда Хельсинки сможет «что-то оттяпать». Путин подчеркнул, что воздержится от определенных жестов в ответ на попытки Финляндии проявлять себя подобным образом.

Ранее Путин сообщил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо передал ему слова украинского президента Владимира Зеленского о готовности встретиться лично. При этом глава государства отметил, что подобные заявления уже звучали ранее и не являются новыми.

До этого итальянский политический обозреватель Джузеппе Саламоне порекомендовал европейским лидерам последовать примеру Фицо и посетить Москву в День Победы. Он подчеркнул, что подобный шаг был бы важен для восстановления отношений с Россией и сохранения исторической памяти.