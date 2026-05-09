Путин заявил, что Зеленский может приехать в Москву

Российский лидер Владимир Путин заявил, что не предлагает встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским, но и не отказывается от нее. Он уточнил, что тот, кто хочет встретиться, может приехать в Москву, передает РИА Новости.

Я не отказывался. Я не предлагаю эту встречу, но если кто-то предлагает, пожалуйста, пусть тот, кто хочет встретиться, приезжает в Москву, мы встретимся, — сказал Путин.

Ранее Путин выразил мнение, что иностранные лидеры, прибывшие в Москву на мероприятия 9 Мая, проявили определенное мужество. Так глава государства прокомментировал их участие в праздновании Дня Победы.

Кроме того, российский лидер в ходе неформальной беседы с премьер-министром Словакии Робертом Фицо дал высокую оценку организации военного парада на Красной площади. Разговор состоялся в формате «на ногах» в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца.

До этого западные источники указали, что несдержанность и амбиции Зеленского привели к спаду в отношениях Киева и Евросоюза. При этом журналисты отметили, что страны ЕС по-прежнему закупают для Украины американское оружие.