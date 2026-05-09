Россия не будет шутить над Днем Победы, так как 9 Мая является святым днем для страны, заявил ТАСС президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что страна понесла огромные потери в годы Великой Отечественной войны.

Для нас, для России, все-таки 9 Мая — это не комедийное шоу с игрой на клавишных инструментах. Для нас это святой день. Потому что каждая семья у нас пострадала, — подчеркнул Путин.

Ранее российский лидер объяснил, что вступление Финляндии в НАТО было связано с расчетами, что Россия «рухнет». Он отметил, что в Хельсинки могли ожидать извлечь для себя выгоду и «что-то оттяпать» у РФ.

До этого президент России рассказал, что истоки текущей ситуации на Украине связаны с попытками Киева ассоциироваться с Европейским союзом. По его словам, именно с этого начался первый этап обострения, который позже перерос в более широкую проблему. Также он отметил, что Минобороны РФ еще не докладывало о каких-либо провокациях со стороны Киева в День Победы. Он подчеркнул, что получит доклад от ведомства после проведенных по случаю 9 Мая встреч.