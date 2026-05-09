Авиакомпании выполнили сотни рейсов в южные аэропорты России

Российские авиакомпании выполнили более 300 рейсов в южные аэропорты России, сообщили в Минтрансе РФ. Всего в работе задействовано 19 авиакомпаний.

Более 300 рейсов выполнили 19 отечественных авиакомпаний в/из аэропортов юга России с начала суток 9 мая, — говорится в сообщении министерства.

В Минтрансе уточнили, что авиакомпаниями было перевезено свыше 43 тыс. пассажиров. Расписание полетов на 9 мая выполняется в полном объеме.

Также отмечается, что скоплений пассажиров в аэровокзалах не наблюдается. В случае задержек рейсов сотрудники Ространснадзора мониторят соблюдение прав граждан и оказание необходимых услуг в соответствии с Федеральными авиационными правилами.

Ранее Росавиация сообщила о снятии временных ограничений в семи аэропортах страны. В частности, открыты московские воздушные гавани Внуково и Домодедово. До этого в Минтрансе РФ сообщили, что 13 аэропортов на юге России приостановили свою деятельность в результате атак со стороны украинской армии в период действия режима прекращения огня.