День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 мая 2026 в 21:22

«Сошли с радаров»: Путин раскрыл реакцию Киева на предложение по пленным

Путин: Киев накануне Дня Победы заявил о неготовности к обмену военнопленными

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Владимир Смирнов/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент России Владимир Путин заявил, что Киев сообщил о неготовности к обмену военнопленными, передает РИА Новости. Изначально украинская сторона обсуждала возможность сокращения числа пленных с 500 до 200, однако затем заявила, что к обмену не готова.

Мы накануне тоже, за несколько дней — 5 мая — передали украинской стороне предложение об обмене. Первоначально реакция была такая, что нужно посмотреть повнимательнее, может быть не все 500, может быть 200, а потом вообще они сошли с радаров и прямо сказали, что они не готовы к этому обмену. Не хотят, — сказал Путин журналистам.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в рамках трехдневного перемирия с 9 по 11 мая планировался масштабный обмен военнопленными. Он подчеркнул, что, хотя подобные процедуры требуют времени на согласование деталей, Москва поддержала инициативу.

Накануне, 8 мая, президент США Дональд Трамп анонсировал обмен военнопленными между Россией и Украиной 1000 на 1000. По его словам, это станет частью трехдневного перемирия между Киевом и Москвой. Он уточнил, что просьба была сделана непосредственно им.

Россия
Украина
Владимир Путин
обмены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин рассказал, что было написано в послании от Зеленского
Путин раскрыл, что Макрон говорил ему о переговорах с Киевом в 2022 году
Путин заявил, что Зеленский может приехать в Москву
Путин рассказал, с чего начался кризис на Украине
Путин назвал смелым решение лидеров других стран посетить Москву на 9 мая
«Думаю, дело идет к завершению»: Путин об СВО
«Особое рассмотрение»: Путин о планах Армении вступить в Евросоюз
«Сошли с радаров»: Путин раскрыл реакцию Киева на предложение по пленным
Путин оценил инициативу США по перемирию с 9 по 11 мая
Лавров жестко ответил на вопрос о договоренностях России и США
Генконсул заявил, что Россия была и будет преградой для нацизма
Путин объяснил, почему на параде Победы не было военной техники
Путин раскрыл, что известно о провокациях Киева на День Победы
Стало известно, где следует искать следы убийц Листьева
«Поставлю точку»: Лавров о переговорном процессе по Украине
Президент Южной Осетии назвал Россию большой Родиной
«Что будет с Лешеком?»: реакция на «указ» Зеленского развеселила Захарову
Стало известно о шансах перемирия на СВО до конца мая
Москвича арестовали на 15 суток из-за татуировки с трезубцем
В Закарпатье цыгане пошли на штурм военкомата
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.