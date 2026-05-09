«Сошли с радаров»: Путин раскрыл реакцию Киева на предложение по пленным

Президент России Владимир Путин заявил, что Киев сообщил о неготовности к обмену военнопленными, передает РИА Новости. Изначально украинская сторона обсуждала возможность сокращения числа пленных с 500 до 200, однако затем заявила, что к обмену не готова.

Мы накануне тоже, за несколько дней — 5 мая — передали украинской стороне предложение об обмене. Первоначально реакция была такая, что нужно посмотреть повнимательнее, может быть не все 500, может быть 200, а потом вообще они сошли с радаров и прямо сказали, что они не готовы к этому обмену. Не хотят, — сказал Путин журналистам.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в рамках трехдневного перемирия с 9 по 11 мая планировался масштабный обмен военнопленными. Он подчеркнул, что, хотя подобные процедуры требуют времени на согласование деталей, Москва поддержала инициативу.

Накануне, 8 мая, президент США Дональд Трамп анонсировал обмен военнопленными между Россией и Украиной 1000 на 1000. По его словам, это станет частью трехдневного перемирия между Киевом и Москвой. Он уточнил, что просьба была сделана непосредственно им.