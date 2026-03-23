Силы ПВО уничтожили беспилотник над Калужской областью

Средства ПВО уничтожили беспилотник над территорией Калужской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Сегодня утром силами ПВО уничтожен один БПЛА над территорией Жуковского муниципального округа. На месте работает оперативная группа. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, — написал Шапша.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО за два часа ликвидировали и перехватили 29 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Ленинградской, Калужской, Курской, Рязанской, Липецкой областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион.

Утром 23 марта пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 249 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской областей.