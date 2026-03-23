23 марта 2026 в 10:39

Силы ПВО уничтожили беспилотник над Калужской областью

Фото: МО РФ
Средства ПВО уничтожили беспилотник над территорией Калужской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Сегодня утром силами ПВО уничтожен один БПЛА над территорией Жуковского муниципального округа. На месте работает оперативная группа. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, — написал Шапша.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО за два часа ликвидировали и перехватили 29 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Ленинградской, Калужской, Курской, Рязанской, Липецкой областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион.

Утром 23 марта пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 249 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской областей.

беспилотники
БПЛА
дроны
Калужская область
атаки ВСУ
Владислав Шапша
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

