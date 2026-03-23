Бывшего возлюбленного Волочковой «упекли» за решетку

Пресненский суд Москвы приговорил к девяти годам колонии бывшего молодого человека балерины Анастасии Волочковой, ранее судимого бизнесмена Дмитрия Дюрана, сообщили на канале столичной прокуратуры в мессенджере MAX. Он проходил фигурантом по делу о мошенничестве с ущербом более 40 млн рублей.

Дмитрий Дюран приговорен по совокупности приговоров к девяти годам лишения свободы за совершение мошенничества под предлогом инвестирования в кондитерский бизнес. Он признан виновным по ч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, а также в крупном и особо крупном размере), — уточнили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь вскоре выйдет на свободу — по окончании срока наказания 24 марта. Он был осужден по делу о хищении более 900 млн рублей при реализации проекта строительства метро в Красноярске. Ранее он также являлся владельцем компании, участвовавшей в корректировке проектной документации по строительству метро.