23 марта 2026 в 14:39

Эскалация вокруг Ирана привела к подорожанию такси в Турции

В Турции тарифы на такси выросли до 66% на фоне эскалации вокруг Ирана

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Минимальная стоимость поездки на такси в турецкой Аланье с понедельника увеличилась до 250 лир (460 рублей), а в соседней Анталье — до 200 лир (370 рублей), сообщили РИА Новости местные таксисты. Собеседники рассказали, что теперь расценки за один километр выросли до 70 лир (130 рублей). Повышение достигло более 33% и 66% соответственно, так как ранее минимальная поездка обходилась в 150 лир (278 рублей).

С понедельника, 23 марта, стоимость минимальной поездки увеличена в Аланье до 250 лир. Стоимость одного километра поездки — 70 лир. Такие тарифы действуют во всех районах провинции Анталья, кроме самого административного центра,рассказали водители.

Как пишет агентство, цена литра дизельного топлива на заправках в Анталье в минувшую пятницу, 20 марта, увеличилась на 7,8% и достигла 73,5 лиры (136 рублей), бензин стоит 64,2 лиры (119 рублей). С начала операции США и Израиля дизель в Турции подорожал на 17,7%, а бензин — на 8%.

Ранее сообщалось о росте цен на топливо на Украине. Цена за литр дизеля увеличилась до 85,90–90 гривен (около 170 рублей). На некоторых заправках стоимость одного литра составила 100 гривен (191 рубль).

такси
Турция
поездки
водители
Суд признал деятельность Галицкого экстремистской
«Лучше быть в суде, чем болеть»: Чекалин о приостановке дела против Лерчек
Суд изъял в доход РФ имущество Галицкого из-за поддержки ВСУ
Глава Saudi Aramco отменил визит в США из-за эскалации на Ближнем Востоке
Врач напомнила о мерах профилактики туберкулеза
Риелтор рассказала, почему россияне начали выбирать частные дома
Политолог ответил, уйдет ли Киев от ответственности за прослушку Сийярто
Звезду сериала «Тихий Дон» доставили в психиатрическую больницу
Собянин сообщил о новой атаке беспилотников на Москву
Что известно о переговорах Путина с Пашиняном
Россиянам рассказали о важности православных кофеен
Пушков раскусил секретный план Трампа в переговорах с Ираном
Ситуация в Дубае 23 марта: где были удары Ирана, куда уезжают туристы из РФ
Экс-главу Курской области Смирнова доставили в суд
Россия и Вьетнам договорились о строительстве АЭС
В ЦБ ответили всем, кто не верил в эффективность высокой ключевой ставки
Новая погоня за Гретцки: как поздравили Овечкина с 1000-й шайбой в НХЛ
Прилетевших из Египта россиян отказались выпускать из самолета
Воробьев рассказал о новом запущенном участке трассы ЮЛА в Подмосковье
В РПЦ раскрыли, чем кафе при храмах привлекают молодых россиян
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
Семья и жизнь

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

