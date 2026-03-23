Эскалация вокруг Ирана привела к подорожанию такси в Турции

Минимальная стоимость поездки на такси в турецкой Аланье с понедельника увеличилась до 250 лир (460 рублей), а в соседней Анталье — до 200 лир (370 рублей), сообщили РИА Новости местные таксисты. Собеседники рассказали, что теперь расценки за один километр выросли до 70 лир (130 рублей). Повышение достигло более 33% и 66% соответственно, так как ранее минимальная поездка обходилась в 150 лир (278 рублей).

С понедельника, 23 марта, стоимость минимальной поездки увеличена в Аланье до 250 лир. Стоимость одного километра поездки — 70 лир. Такие тарифы действуют во всех районах провинции Анталья, кроме самого административного центра, — рассказали водители.

Как пишет агентство, цена литра дизельного топлива на заправках в Анталье в минувшую пятницу, 20 марта, увеличилась на 7,8% и достигла 73,5 лиры (136 рублей), бензин стоит 64,2 лиры (119 рублей). С начала операции США и Израиля дизель в Турции подорожал на 17,7%, а бензин — на 8%.

Ранее сообщалось о росте цен на топливо на Украине. Цена за литр дизеля увеличилась до 85,90–90 гривен (около 170 рублей). На некоторых заправках стоимость одного литра составила 100 гривен (191 рубль).