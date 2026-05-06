06 мая 2026 в 16:26

Юная красавица год травила мужчин снотворным: скольких она убила

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В Южной Корее 21-летнюю жительницу Сеула Ким Соенг прозвали дьяволом в юбке. По версии следствия, девушка приглашала мужчин на свидания и добавляла в напитки смертельные дозы лекарств. Что заставило ее пойти на страшные преступления, кем она оказалась, почему теперь ее жалеют в соцсетях — в материале NEWS.ru.

Что сделала маньячка из Южной Кореи

По данным южнокорейского издания «Чунъанъ ильбо», потенциальных жертв Ким Соенг искала в мобильных приложениях, встречалась с ними в гостиницах с почасовой оплатой на севере Сеула.

Первое преступление она совершила еще в прошлом году, когда на свидании в кафе в провинции Кенгидо предложила своему 20-летнему парню «средство от усталости». После этого молодой человек отключился и пришел в себя лишь через два дня в реанимации. Первоначально никто значения этому эпизоду не придал.

В январе и феврале на первом свидании в гостиничном номере Ким давала молодым людям «лекарство от похмелья», после чего они скончались. После этого девушка уезжала из номера на такси, отправляя им СМС: «Ты отключился, а я поехала домой».

Почему маньячка из Южной Кореи убивала мужчин

Впоследствии Ким пояснила следователям, что никого убивать не планировала, а, напротив, давала им снотворное в целях самообороны.

«Мы начинали ругаться, и мне это не нравилось, — говорила она. — Я хотела, чтобы парни успокоились и поспали, но не планировала убивать их».

Ким Соенг Ким Соенг Фото: Социальные сети

Позже следствие выяснило, что девушка консультировалась с чат-ботом, как взаимодействуют снотворное и алкоголь. «Могут ли они стать причиной смерти?» — спрашивала она. При этом чат-бот предупреждал, что это опасно, но она не слушала, а, напротив, измельчала седативные средства в порошок, а затем добавляла в средства от похмелья. Сейчас речь идет как минимум о шести эпизодах, пишет издание SBS News.

Как накажут маньячку из Южной Кореи

Задержали девушку в районе Сеула Канбук-ку 19 февраля, когда она сидела в интернете и размещала очередное фото в своем Instagram-аккаунте (деятельность в РФ запрещена). По информации прокуратуры, Ким Соенг «использовала мужчин для удовлетворения своих желаний».

По данным СМИ, обвинение переквалифицировали на более тяжкое — с нанесения тяжкого вреда здоровью на умышленное убийство (по законам Южной Кореи наказывается смертной казнью, каторжными работами или пожизненным лишением свободы).

«Оставшиеся в живых жертвы подали в суд ходатайство с просьбой приговорить девушку к смертной казни, заявив, что она „смеется над системой правосудия“, — пишут местные журналисты. — Семьи, понесшие тяжелую утрату, подали гражданский иск, требуя возмещения ущерба в размере 31 млн вон (более 1,5 млн рублей. — NEWS.ru)».

Ким Соенг Ким Соенг Фото: Социальные сети

Кем оказалась маньячка из Южной Кореи

По данным СМИ, Ким нигде не работала, школу не окончила, но вела активную виртуальную жизнь. Однотипные фотографии она выкладывала в социальные сети практически каждый день. Сначала на аккаунт маньячки было подписано 200 человек, но когда о преступлениях стало известно, за считаные дни он набрал более 10 тыс. новых фолловеров.

Прокуратура считает, что преступление было спланировано заранее, пишет SBS News. В ходе диагностики у Ким выявлены психическое расстройство и психопатия. Немногим позже девушка написала письмо со словами раскаяния, по-прежнему утверждая, что отравила мужчин случайно.

«Если мне грозит пожизненное заключение, я хочу умереть. Мне тяжело жить в следственном изоляторе, а разлука с мамой меня выматывает. Я плохо сплю и плачу каждый день», — призналась Ким.

Почему маньячка из Южной Кореи стала звездой интернета

В социальных сетях пользователи разделились на два лагеря. Большинство осуждают Ким, называя «дьявольски красивой серийной убийцей». Многие в ее причастность к преступлениям не верят, мужчины признаются ей в любви и выражают сочувствие, утверждая, что она «слишком красива», чтобы быть преступницей.

«Должно быть, у Ким были проблемы. Все бандиты имеют право на жизнь. Мы должны проявить милосердие и признать ее невиновной, — пишет один из пользователей социальных сетей. — Есть ли среди вас те, кто не совершал ошибок?»

Ким Соенг Ким Соенг Фото: Seoul Gangbuk Police Precinct

Некоторые полагают, что во всем виноваты родители. Мол, они плохо обращались с Ким в детстве, и поэтому лучше посадить в тюрьму их, а их дочь — оправдать.

«Во всем виновата система здравоохранения. Почему в нашей стране нет контроля за опасными наркотиками? Легко назвать суперпреступницей девушку с психическими проблемами и списать на нее все огрехи системы», — пишут комментаторы.

