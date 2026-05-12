Вместо того чтобы бежать на рынок за корейскими салатами, делаю эту закуску. Мариную черемшу и морковь — аромат невероятный

Весной хочется свежести и ярких вкусов. Эта острая пряная закуска из черемши и моркови — идеальный вариант. Минимум возни, а результат — сочный, ароматный и очень витаминный.

Что понадобится

Черемша (свежая) — 200 г, морковь — 150 г, масло растительное — 3 ст. л., уксус (9%) — 1,5 ст. л., кориандр молотый — 1 ч. л., приправа для моркови по-корейски — 1 ст. л., перец черный молотый — 0,5 ч. л., перец красный (чили) — 0,5 ч. л., сахар — 1 ч. л., соль — 1 ч. л. (по вкусу), кунжут для подачи — 1 ст. л., кунжутное масло (опционально) — 1 ч. л.

Как готовлю

Черемшу перебираю, удаляю грубые стебли, промываю. Крупные стебли режу на части 5–7 см. Бланширую в кипящей воде 1–2 минуты, откидываю на дуршлаг, обдаю ледяной водой, даю стечь.

Морковь тру на терке для корейской моркови. В сковороде разогреваю растительное масло до легкого дымка.

В миске соединяю черемшу и морковь. В отдельной пиале смешиваю кориандр, черный и красный перец, приправу. Посыпаю овощи специями, добавляю сахар, соль, уксус. Заливаю горячим маслом, перемешиваю.

Убираю в контейнер с крышкой в холодильник на 2–3 часа (лучше на ночь). Перед подачей сбрызгиваю кунжутным маслом и посыпаю обжаренным кунжутом.