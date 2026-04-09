Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 апреля 2026 в 10:05

Отравившая двоих мужчин красавица из Сеула написала письмо с покаянием

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Сеуле 21-летняя Ким Соен, обвиняемая в серийных отравлениях мужчин на свиданиях, написала письмо с раскаянием, сообщает корейское издание Financial News. Девушку арестовали 19 февраля. По данным следствия, с декабря 2025-го по февраль 2026 года она подмешала троим мужчинам смесь седативных препаратов. Двое из них скончались, третий выжил и обратился в полицию.

Содержание письма не раскрывается. Предположительно, Ким Соен призналась, что пожалела о содеянном.

После того как Ким Соен задержали, она быстро привлекла внимание пользователей соцсетей — многие стали ей сочувствовать, отмечая, что девушка «слишком красива, чтобы быть преступницей». По мнению юристов, Ким Соен, возможно, продолжает утверждать, что отравления произошли случайно. Адвокаты могут придерживаться этой линии защиты, поскольку за причинение смерти по неосторожности предусмотрено менее строгое наказание.

Ранее в США мужчина с психическим расстройством распылял яд для насекомых в еду своих соседей. В итоге 42-летнего американца арестовали по подозрению в умышленном отравлении.

Сеул
убийства
свидания
отравления
полиция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле ответили на вопрос об отставке Гладкова
Спецборт МЧС России доставил в Дагестан свыше 23 тонн гуманитарной помощи
Профессор объяснил, как спастись при встрече с диким животным
Британия разозлилась из-за прохода российского фрегата через Ла-Манш
Врач дал советы, как помочь пострадавшему в ДТП человеку
Пенсионерку несли до скорой из-за нечищеных дорог
Почему не работает Telegram сегодня, 9 апреля: сбои, когда заблокируют
В ЦАХАЛ заявили о ликвидации секретаря генсека «Хезболлы»
В ФСБ раскрыли последствия действий агента СБУ в Чите
Российская пара потребовала 15 млн рублей после неудачной вазэктомии
Траурные венки и рыдания: как провожают в последний путь убитую учительницу
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 9 апреля: где сбои в России
«Наблюдаем игру»: раскрыта хитрость европейцев в отношениях с Трампом
Вскрылась новая мошенническая схема с голосовыми сообщениями бойцам СВО
Солистка группы «Мираж» раскрыла, как готовится к дачному сезону
«Возможности ограничены»: политолог оценил идею Трампа наказать НАТО
«Хезболла» стерла в порошок объекты на севере Израиля
Дом без усилий: как меняется роль бытовых задач
Экс-чиновника Минобороны осудили за взятку и оштрафовали на 19,9 млн рублей
В России станет больше оснований для выдворения мигрантов
Дальше
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.