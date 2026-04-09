Отравившая двоих мужчин красавица из Сеула написала письмо с покаянием

В Сеуле 21-летняя Ким Соен, обвиняемая в серийных отравлениях мужчин на свиданиях, написала письмо с раскаянием, сообщает корейское издание Financial News. Девушку арестовали 19 февраля. По данным следствия, с декабря 2025-го по февраль 2026 года она подмешала троим мужчинам смесь седативных препаратов. Двое из них скончались, третий выжил и обратился в полицию.

Содержание письма не раскрывается. Предположительно, Ким Соен призналась, что пожалела о содеянном.

После того как Ким Соен задержали, она быстро привлекла внимание пользователей соцсетей — многие стали ей сочувствовать, отмечая, что девушка «слишком красива, чтобы быть преступницей». По мнению юристов, Ким Соен, возможно, продолжает утверждать, что отравления произошли случайно. Адвокаты могут придерживаться этой линии защиты, поскольку за причинение смерти по неосторожности предусмотрено менее строгое наказание.

