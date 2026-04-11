«Бутерброд с колбасой в антракте»: жену Прилучного застали на свидании Семейная пара Прилучных сходили на свидание в Большой театр

Актриса Зепюр Брутян и актер Павел Прилучный сходили на свидание в Большой театр. Как артистка рассказала в своих соцсетях, она с мужем посетила трехактный балет «Ромео и Джульетта» на музыку Сергея Прокофьева. Актриса также сделала снимок с супругом, держа бутерброд в руках.

Высокая культура — это прекрасно. Но бутерброд с колбасой в антракте — это святое, — подписала она публикацию.

Ранее Прилучный признался, что потерял почти всех приятелей. По его словам, раньше он считал, что него было 20 друзей, но за несколько лет этот список сократился до двух человек. Причины актер называть не стал.

До этого Прилучный попал в топ-5 брутальных российских актеров, заняв вторую строчку. Первое место отошло Максиму Матвееву. В топ также включили Юру Борисова, Владимира Машкова и Юрия Колокольникова.