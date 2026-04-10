Названы топ-пять самых брутальных актеров России

Актеры Максим Матвеев и Павел Прилучный вошли в пятерку самых брутальных артистов по мнению россиян, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследования онлайн-кинотеатра. Аналитика охватывала период с 31 марта 2025 года по 31 марта 2026 года и учитывала упоминания в контексте мужественности. Артистов разделили на две возрастные группы — до и после 30 лет.

На третьем месте расположился Владимир Машков. Четвертую позицию занял Юра Борисов, пятерку замкнул Юрий Колокольников. Также в список вошли Денис Шведов и Антон Васильев. Аналитики отметили, что актеры младше 30 лет аудиторией в этом разрезе практически не рассматриваются.

При этом уровень брутальности не всегда совпадает с масштабом популярности. По количеству упоминаний в СМИ и соцсетях лидером стал Юра Борисов (92 тыс. упоминаний за исследуемый период), — уточнили аналитики.

Ранее Прилучный признался, что потерял почти всех приятелей. По его словам, ранее он считал, что у него есть 20 друзей, однако за последние несколько лет «их количество сократилось до двух». Причины актер называть не стал.