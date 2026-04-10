10 апреля 2026 в 12:38

Названы топ-пять самых брутальных актеров России

Актеры Матвеев и Прилучный стали самыми брутальными актерами России

Павел Прилучный Павел Прилучный Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актеры Максим Матвеев и Павел Прилучный вошли в пятерку самых брутальных артистов по мнению россиян, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследования онлайн-кинотеатра. Аналитика охватывала период с 31 марта 2025 года по 31 марта 2026 года и учитывала упоминания в контексте мужественности. Артистов разделили на две возрастные группы — до и после 30 лет.

На третьем месте расположился Владимир Машков. Четвертую позицию занял Юра Борисов, пятерку замкнул Юрий Колокольников. Также в список вошли Денис Шведов и Антон Васильев. Аналитики отметили, что актеры младше 30 лет аудиторией в этом разрезе практически не рассматриваются.

При этом уровень брутальности не всегда совпадает с масштабом популярности. По количеству упоминаний в СМИ и соцсетях лидером стал Юра Борисов (92 тыс. упоминаний за исследуемый период), — уточнили аналитики.

Ранее Прилучный признался, что потерял почти всех приятелей. По его словам, ранее он считал, что у него есть 20 друзей, однако за последние несколько лет «их количество сократилось до двух». Причины актер называть не стал.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трагедия с пропавшими туристами на Камчатке: что известно к 10 апреля
Песков назвал Пасху святым праздником для РФ и Украины
Пользователям VK Видео рассказали, как готовят космонавтов
Петербургские инспекторы ГИБДД спасли задыхающегося малыша
Стефано Габбана покинул пост главы совета директоров Dolce & Gabbana
Уникальный случай зафиксировали в Московском зоопарке со снежным барсом
«Нептуны» над Брянском, подрыв мальчика, 150 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 10 апреля
Раскрыты последние слова погибшего на Камчатке студента из Петербурга
Стало известно, почему в Татарстане завыли сирены
СК отказался возбуждать новое дело против Чекалиных
Бывшего вице-губернатора Кубани обвиняют в рейдерском захвате
В Кремле дали комментарии насчет действий Британии из-за подлодок России
В России отреагировали на призыв открыть киноклуб в каждой школе
Стало известно, когда состоится обмен пленными между Россией и Украиной
Душитель исчез из СИЗО: куда пропал педагог — подражатель маньяка Сливко
ДоброFON направит свыше 5 млн рублей пострадавшим жителям Дагестана
Число пострадавших при взрыве во Владикавказе увеличилось
На месте взрыва во Владикавказе идет детонация фейерверков
Названо условие, при котором США могут выйти из переговоров по Украине
Очевидцы засняли место ЧП в первые минуты после взрыва во Владикавказе
Дальше
Самое популярное
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Общество

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
Европа

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России

