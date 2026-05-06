Российский дипломат назвала действия ЕС на Украине «игрой со спичками» Глава делегации РФ Жданова напомнила ЕС о суровых последствиях поддержки Киева

Продолжение военной поддержки киевского режима и милитаризация стран Евросоюза сравнимы с крайне опасной «игрой со спичками», заявила глава делегации РФ на переговорах в Вене Юлия Жданова. Дипломат подчеркнула, что подобные действия Запада лишь усугубляют текущую напряженность, сообщает KP.RU.

Европейцам, видимо, нравится играть со спичками. Иначе вместо стратегии «управления военными рисками» они бы избрали путь уменьшения военной опасности и деэскалации напряженности, — констатировала дипломат.

По словам Ждановой, попытки противников Москвы вовлечь Россию в масштабную военную конфронтацию обернутся для них суровыми последствиями. Она отметила, что любые акции террора и запугивание народа лишь ужесточат условия, с которыми оппонентам придется столкнуться на земле. Чем дольше будет затягиваться конфликт усилиями покровителей Киева, тем более сложной станет ситуация для самих европейских стран, подчеркнула она.

Ранее ирландский журналист и аналитик Чей Боуз заявил, что европейские лидеры готовы начать войну с Россией ради власти. По его словам, ЕС рискует столкнуться с катастрофой из-за собственной политики.