Мостовой назвал фаворита матча «Спартак» — ЦСКА

Экс-игрок сборной России, «Спартака» и испанской «Сельты» Александр Мостовой назвал красно-белых фаворитами матча Кубка России против ЦСКА. В разговоре с «Чемпионатом» он отметил, что в случае проигрыша армейцы обвинят бывшего наставника Фабио Челестини.

Мое предпочтение на стороне «Спартака». В ЦСКА произошло много катаклизмов. Главное — отставка Челестини. Почему сейчас? Ответы получим потом. Если пройдут «Спартак» — будут кричать, что все здорово. Если нет — скажут, что виноват Челестини. «Спартак» более стабилен, но ЦСКА тоже хорошая команда, — сказал Мостовой.

Ранее Челестини покинул пост главного тренера ЦСКА. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Игдисамов.

До этого экс-защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев заявил, что после смены тренера у армейцев есть хорошие шансы против «Спартака» в финале Пути регионов Кубка России по футболу. По его словам, Дмитрию Игдисамову нужно просто правильно расставить игроков.