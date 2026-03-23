23 марта 2026 в 13:23

Польша станет хабом для обслуживания американских вертолетов

Туск заявил о создании сервисного центра для вертолетов Apache в Лодзи

Дональд Туск Фото: IMAGO/MARCIN BANASZKIEWICZ/FOTON/imago-images.de/Global Look Press
Сервисный центр для обслуживания американских ударных вертолетов Apache будет открыт в Польше, сообщил премьер-министр республики Дональд Туск. По его словам, которые передает Rzeczpospolita, это открывает значительные перспективы не только для обороноспособности страны, но и для местных предприятий.

Глава польского правительства уточнил, что сервис-центр разместится в Лодзи, расположенной в центральной части страны. Он подчеркнул, что благодаря решению проводить техническое обслуживание американских вертолетов на территории республики польские компании получили крупнейший контракт с США в данной сфере.

В августе 2024 года Варшава заключила с Вашингтоном соглашение о поставке 96 ударных вертолетов AH-64E Apache, а также сопутствующего пакета логистических и учебных услуг. Кроме того, в рамках отдельного лизингового договора Соединенные Штаты передали Польше вертолеты AH-64D Apache, которые будут использоваться польскими вооруженными силами в учебных целях.

Ранее Туск заявил, что Венгрия может продолжить блокировать выделение кредита ЕС Украине на €90 млрд (8,7 трлн рублей). По его словам, у Евросоюза отсутствует альтернативный механизм для обхода такой позиции.

Польша
США
вертолеты
Дональд Туск
