Киселев предупредил о приближающемся к Ирану авианосце «Джордж Буш»

Кульминационный этап противостояния на Ближнем Востоке еще не наступил, заявил генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. Он подвел промежуточные итоги приостановленного конфликта: по его оценке, Иран сумел выстоять и консолидироваться, а США не достигли заявленных целей, передает ИС «Вести». Вместе с этим Киселев предупредил, что авианосец «Джордж Буш» уже плывет в сторону Ирана.

Ничего окончательного пока нет. Авианосец «Джордж Буш» плывет в сторону Ирана, морская пехота накапливается для наземной операции. <...> Кульминация схватки, похоже, еще впереди, окончательный баланс не найден, — считает он.

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп может устроить морскую блокаду Ирана после неудачных переговоров. По словам аналитиков, соответствующий шаг рассматривается как альтернатива масштабной операции и способ ограничить ключевые источники доходов страны. Один из сценариев — частичная блокада с досмотром и задержанием танкеров.

До этого Трамп сообщил, что США начали «расчищать» Ормузский пролив, чтобы обеспечить в нем свободное судоходство. Он отметил, что Вашингтон оказывает услугу Китаю, Японии, Южной Корее, Франции и Германии.