Два эсминца США были в минутах от уничтожения рядом с Ормузским проливом

Два эсминца военно-морских сил Соединенных Штатов находились буквально в минутах от полного уничтожения при попытке пройти Ормузский пролив в минувшую субботу 11 апреля, передает иранский телеканал PressTV. По информации источника, американские корабли были вынуждены экстренно отступить после того, как на них нацелили ракеты и подняли в воздух ударные беспилотники.

Эсминцы были всего в нескольких минутах от полного уничтожения после того, как на них были нацелены иранские ракеты и запущены ударные БПЛА. Когда эсминцы и сопровождающий их флот достигли входа в Ормузский пролив, на них были нацелены иранские ракеты, и эсминцам было дано всего 30 минут на то, чтобы развернуться. Корабли немедленно отступили, — говорится в материале телеканала.

Журналисты уточнили, что корабли пытались использовать методы радиоэлектронной борьбы, чтобы пройти через пролив. В том числе они отключили систему передачи координат.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что США могут применить ядерное оружие в случае блокады Ормузского пролива. Он также отметил, что Иран вряд ли откажется от создания ядерной бомбы, а, напротив, будет стремиться ускорить этот процесс.