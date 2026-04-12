Названы самые страшные возможные последствия блокады Ормузского пролива

США могут применить ядерное оружие в случае эскалации конфликта с Ираном в случае блокады Ормузского пролива, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Он также отметил, что Иран вряд ли откажется от создания ядерной бомбы, а, напротив, будет стремиться ускорить этот процесс.

Если США сейчас введут такую блокаду, то Иран может ответить ударами по американским базам, и боевые действия снова возобновятся. Самая большая опасность заключается в том, чтобы это все не переросло в применение тактического ядерного оружия США. На переговорах прозвучало требование, чтобы Иран сдал обогащенный уран. Но я думаю, что Иран этого делать не будет, особенно после убийства его руководства и последующих бомбардировок. Он, наоборот, сейчас будет любым путем стремиться создать атомную бомбу. Сейчас конфликт переходит в достаточно жесткую стадию, и можно ожидать любого развития событий, — сказал Кнутов.

Военэксперт отметил, что действия США по возможной блокаде Ормузского пролива, как и вся операция в Иране, незаконны. По его мнению, такими шагами американцы пытаются оказать влияние на Китай, однако это не принесет значительных результатов.

Действия США незаконны, как и сама операция, связанная с убийством руководства Ирана. Это бесспорно. Подобного рода акции предназначены для воздействия на Китай и на другие страны, но Китай имеет стратегический запас нефти чуть ли не на 280 дней. Поэтому на Китае это сильно не скажется. Это может сказаться на Индии и на самом Иране, который получает деньги от продажи нефти дружественным странам, — резюмировал Кнутов.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США будут останавливать все суда, пытающиеся пройти Ормузский пролив. По его словам, стратегический водный путь будет закрыт в ближайшее время.