12 апреля 2026 в 18:26

Названы самые страшные возможные последствия блокады Ормузского пролива

Военэксперт Кнутов: США могут ударить ядерной бомбой при эскалации войны в Иране

Ормузский пролив, вид из космоса Ормузский пролив, вид из космоса Фото: IMAGO/imago-images.de/Global Look Press
США могут применить ядерное оружие в случае эскалации конфликта с Ираном в случае блокады Ормузского пролива, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Он также отметил, что Иран вряд ли откажется от создания ядерной бомбы, а, напротив, будет стремиться ускорить этот процесс.

Если США сейчас введут такую блокаду, то Иран может ответить ударами по американским базам, и боевые действия снова возобновятся. Самая большая опасность заключается в том, чтобы это все не переросло в применение тактического ядерного оружия США. На переговорах прозвучало требование, чтобы Иран сдал обогащенный уран. Но я думаю, что Иран этого делать не будет, особенно после убийства его руководства и последующих бомбардировок. Он, наоборот, сейчас будет любым путем стремиться создать атомную бомбу. Сейчас конфликт переходит в достаточно жесткую стадию, и можно ожидать любого развития событий, — сказал Кнутов.

Военэксперт отметил, что действия США по возможной блокаде Ормузского пролива, как и вся операция в Иране, незаконны. По его мнению, такими шагами американцы пытаются оказать влияние на Китай, однако это не принесет значительных результатов.

Действия США незаконны, как и сама операция, связанная с убийством руководства Ирана. Это бесспорно. Подобного рода акции предназначены для воздействия на Китай и на другие страны, но Китай имеет стратегический запас нефти чуть ли не на 280 дней. Поэтому на Китае это сильно не скажется. Это может сказаться на Индии и на самом Иране, который получает деньги от продажи нефти дружественным странам, — резюмировал Кнутов.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США будут останавливать все суда, пытающиеся пройти Ормузский пролив. По его словам, стратегический водный путь будет закрыт в ближайшее время.

Софья Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Чешский МИД поспешил откреститься от заявлений своего президента о Трампе
Компания Пельша «погорела» впервые за 13 лет
Инспектор ДПС спас мужчину с инфарктом
Мессенджер Илона Маска выйдет уже в этом месяце
«Это был ультиматум»: экс-подполковник США о переговорах с Ираном
Урожденного британца впервые в истории лишили паспорта за любовь к России
«Похоронить нас заживо»: выжившая на Камчатке туристка прервала молчание
Сборные России и Украины впервые с 2022-го сойдутся в командном состязании
Перемирие с Ираном прозвали величайшим провалом США со времен Вьетнама
Названа страна, которая может помочь закончить иранский кризис
«Скорости такие, что человек не успевает»: Кнутов о ПВО и новых ракетах ВСУ
«Новая эпоха в истории»: Путин указал на главное достижение Гагарина
Шведы приняли решение по задержанному судну Hui Yuan
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 10: кто снял маску 12 апреля, кто остался
Восьмилетнего ребенка эвакуировали вертолетом после ДТП
Мантуров вручил награды сотрудникам ракетно-космической отрасли
«Работает на экономику и качество»: Путин о космическом потенциале России
Названы самые страшные возможные последствия блокады Ормузского пролива
Раскрыто число самолетов США, потерянных в войне с Ираном
Трамп похвастался «компьютеризированными пулями» для «плавления» дронов
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
