12 апреля 2026 в 19:01

Урожденного британца впервые в истории лишили паспорта за любовь к России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Великобритания впервые в истории лишила гражданства своего уроженца по причине его любви к России, пишет британская газета The Sunday Times. По ее информации, речь идет о бывшем полицейском Марке Буллене, который в настоящее время проживает в РФ.

Сам Буллен получил российский паспорт в 2022 году, а о том, что Лондон аннулировал его британское подданство, он сообщил в интервью российским медиа еще в январе. Издание отмечает, что обычно такая мера применяется лишь к лицам, замешанным в терроризме.

В материале говорится, что до этого случая лишь два человека были лишены паспортов за предполагаемую деятельность против интересов королевства, но оба были натурализованными гражданами, а не рожденными в Британии.

Журналисты отмечают, что 45-летний Буллен живет в России с 2014 года и трудится в петербургском футбольном клубе «Зенит», хотя впервые приехал в страну еще в 1999 году. На родине он служил в полиции графства Хартфордшир. Буллен женат на россиянке, у них четверо детей.

Ранее гражданин Германии Мартин Меерхофф, который добровольно вступил в ряды российских военных, заявил, что намерен остаться в стране навсегда. Иностранец признался, что участие в спецоперации побудило его получить паспорт России.

Компания Пельша «погорела» впервые за 13 лет
Инспектор ДПС спас мужчину с инфарктом
Мессенджер Илона Маска выйдет уже в этом месяце
«Это был ультиматум»: экс-подполковник США о переговорах с Ираном
Урожденного британца впервые в истории лишили паспорта за любовь к России
«Похоронить нас заживо»: выжившая на Камчатке туристка прервала молчание
Сборные России и Украины впервые с 2022-го сойдутся в командном состязании
Перемирие с Ираном прозвали величайшим провалом США со времен Вьетнама
Названа страна, которая может помочь закончить иранский кризис
«Скорости такие, что человек не успевает»: Кнутов о ПВО и новых ракетах ВСУ
«Новая эпоха в истории»: Путин указал на главное достижение Гагарина
Шведы приняли решение по задержанному судну Hui Yuan
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 10: кто снял маску 12 апреля, кто остался
Восьмилетнего ребенка эвакуировали вертолетом после ДТП
Мантуров вручил награды сотрудникам ракетно-космической отрасли
«Работает на экономику и качество»: Путин о космическом потенциале России
Названы самые страшные возможные последствия блокады Ормузского пролива
Раскрыто число самолетов США, потерянных в войне с Ираном
Трамп похвастался «компьютеризированными пулями» для «плавления» дронов
Пожар во Внуково унес жизнь одного человека
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
