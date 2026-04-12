Урожденного британца впервые в истории лишили паспорта за любовь к России Лондон впервые в истории лишил паспорта урожденного британца за любовь к России

Великобритания впервые в истории лишила гражданства своего уроженца по причине его любви к России, пишет британская газета The Sunday Times. По ее информации, речь идет о бывшем полицейском Марке Буллене, который в настоящее время проживает в РФ.

Сам Буллен получил российский паспорт в 2022 году, а о том, что Лондон аннулировал его британское подданство, он сообщил в интервью российским медиа еще в январе. Издание отмечает, что обычно такая мера применяется лишь к лицам, замешанным в терроризме.

В материале говорится, что до этого случая лишь два человека были лишены паспортов за предполагаемую деятельность против интересов королевства, но оба были натурализованными гражданами, а не рожденными в Британии.

Журналисты отмечают, что 45-летний Буллен живет в России с 2014 года и трудится в петербургском футбольном клубе «Зенит», хотя впервые приехал в страну еще в 1999 году. На родине он служил в полиции графства Хартфордшир. Буллен женат на россиянке, у них четверо детей.

Ранее гражданин Германии Мартин Меерхофф, который добровольно вступил в ряды российских военных, заявил, что намерен остаться в стране навсегда. Иностранец признался, что участие в спецоперации побудило его получить паспорт России.