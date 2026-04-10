10 апреля 2026 в 17:33

Политолог оценил вероятность переброски войск США в граничащую с РФ страну

Политолог Дубравский допустил переброску войск США в Польшу

Соединенные Штаты действительно могут перебросить свои войска на территорию Польши, заявил NEWS.ru политолог-американист Павел Дубравский. Однако, по его словам, это не означает, что данные военные формирования будут принимать участие в каких-либо операциях.

Чисто теоретически США могут перебрасывать свои войска из одних стран-членов НАТО и отправлять в другие, в частности, в Польшу. Если рассмотреть реалистичные сценарии, это не то, чтобы наказание, это эдакая перенастройка Альянса, потому что [Дональд] Трамп (президент США. — NEWS.ru) явно недоволен тем, как прошел конфликт Штатов с Ираном, и тем, что не было поддержки со стороны НАТО. Возможно, что Вашингтон будет пересматривать сам Альянс и его формат. Но даже если переброска войск в Польшу произойдет, это вовсе не гарантирует участие американских солдат в европейских операциях, — поделился Дубравский.

Ранее сообщалось, что в Польше обсуждают переброску американских военных из других стран НАТО. По информации зарубежных СМИ, эта тема могла быть поднята на переговорах главы Генштаба польской армии генерала Веслава Кукулы с командующим армией США в Европе и Африке генералом Кристофером Донахью.

Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России

