12 апреля 2026 в 12:23

Польша начала строить новый четырехметровый забор на границе с Белоруссией

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Польша приступила к строительству дополнительного специального заграждения на границе с Белоруссией, передает RMF24. Командующий Подляшским пограничным отрядом Пограничной службы Польши, генерал бригады Славомир Клекотка рассказал, что работы начались одновременно в пяти местах на территории Подляского воеводства.

Каждый день возводится все больше забора. Мы начали с этих чувствительных мест. Мы выбрали их, исходя из потенциальной возможности незаконного пересечения границы людьми, которые пытаются попасть в нашу страну, — заявил он.

По словам Клекотки, новая инфраструктура призвана замедлить попытки нелегального проникновения мигрантов и предоставить пограничникам необходимое время для реагирования и задержания нарушителей.

Сообщается, что новый объект укрепит уже существующий забор и будет включать несколько элементов: четырехметровое ограждение у служебной дороги, заграждение из колючей проволоки, а также двухметровый забор со стороны леса.

Ранее сообщалось, что администрация США рассматривает план передислокации американских войск из некоторых стран НАТО. Среди них есть государства, находящиеся на границе с Россией. Передислокацию могут получить Польша, Румыния, Литва и Греция.

