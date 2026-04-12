12 апреля 2026 в 19:25

Чешский МИД поспешил откреститься от заявлений своего президента о Трампе

Министерство иностранных дел Чехии выступило с заявлением, в котором дистанцировалось от высказываний президента республики Петра Павела в адрес американского лидера Дональда Трампа. Глава государства заявил, что отдельные заявления хозяина Белого дома наносят урон отношениям между союзниками по НАТО. В ведомстве выразили сожаление в связи с позицией Павела.

Министерство иностранных дел Чешской Республики выражает сожаление по поводу их содержания и подчеркивает, что эти заявления не отражают официальную позицию правительства Чешской Республики, — говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что кабинет министров ставит во главу угла силу, сплоченность и авторитет НАТО. Кроме, Чехия ценит приверженность крепкому трансатлантическому партнерству между Европой и США.

До этого глава британского минздрава Уэс Стритинг обвинил Трампа в ухудшении отношений Вашингтона и Лондона. По его словам, прежний крепкий союз стран дал трещину из-за действий Белого дома в Иране. Однако министр призвал судить американского лидера не по громким заявлениям, а по его поступкам.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
