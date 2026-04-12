Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 апреля 2026 в 12:39

Великобритания обвинила Трампа в ухудшении двусторонних отношений

Подписывайтесь на нас в MAX

Президент США Дональд Трамп своими действиями навредил взаимоотношениям Вашингтона и Лондона, заявил глава Минздрава Соединенного Королевства Уэз Стритинг в интервью телеканалу Sky News. По его словам, главной спорной темой стал иранский вопрос.

Разногласия по Ирану, без сомнений, обострили отношения с администрацией Трампа. Но по многим другим темам интересы Великобритании и США взаимосвязаны. Мы давние и близкие друзья. Мы придерживаемся единых взглядов как демократические страны. У нас общие интересы в области безопасности. Это партнерство продолжается. Нужно проводить различия между риторикой, которая может показаться шокирующей, и действительностью, — констатировал министр.

Стритинг призвал наблюдать за действиями Трампа а не «провокационными и возмутительными» высказываниями. Министр также добавил, что судить президента давно пора за его поступки.

Ранее Трамп раскритиковал союзников по Североатлантическому альянсу за бездействие в вопросе обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе. По его словам, Вашингтону пришлось действовать в одиночку, несмотря на то что сами Соединенные Штаты практически не пользуются этим маршрутом.

Мир
Великобритания
США
Дональд Трамп
Самое популярное
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Экономика

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Общество

Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля
Россия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.