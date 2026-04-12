Великобритания обвинила Трампа в ухудшении двусторонних отношений

Президент США Дональд Трамп своими действиями навредил взаимоотношениям Вашингтона и Лондона, заявил глава Минздрава Соединенного Королевства Уэз Стритинг в интервью телеканалу Sky News. По его словам, главной спорной темой стал иранский вопрос.

Разногласия по Ирану, без сомнений, обострили отношения с администрацией Трампа. Но по многим другим темам интересы Великобритании и США взаимосвязаны. Мы давние и близкие друзья. Мы придерживаемся единых взглядов как демократические страны. У нас общие интересы в области безопасности. Это партнерство продолжается. Нужно проводить различия между риторикой, которая может показаться шокирующей, и действительностью, — констатировал министр.

Стритинг призвал наблюдать за действиями Трампа а не «провокационными и возмутительными» высказываниями. Министр также добавил, что судить президента давно пора за его поступки.

Ранее Трамп раскритиковал союзников по Североатлантическому альянсу за бездействие в вопросе обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе. По его словам, Вашингтону пришлось действовать в одиночку, несмотря на то что сами Соединенные Штаты практически не пользуются этим маршрутом.