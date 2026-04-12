МИД Саудовской Аравии передал послу Ирака ноту протеста

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии вызвало посла Ирака в королевстве Суфию Талиб ас-Сухейль в связи с ударами беспилотников с территории арабской республики по королевству и другим странам Персидского залива, сказано в заявлении внешнеполитического ведомства. Дипломату вручили ноту протеста.

В документе осуждаются «продолжающиеся нападения и угрозы, затрагивающие королевство и братские страны Персидского залива». Саудовский МИД подчеркнул необходимость того, чтобы иракская сторона «несла ответственность за предотвращение подобных угроз и нападений».

Ранее заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко в телефонном разговоре с первым замглавы МИД Саудовской Аравии Валидом Аль-Хурейджи указал на необходимость остановить операцию США и Израиля против Ирана. По словам дипломата, это нужно для завершения конфликта в Персидском заливе.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил в обращении к американцам, что военная операция против Ирана находится на финишной прямой по достижению всех поставленных задач. По его оценке, боевые действия будут идти еще две-три недели.