Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 апреля 2026 в 19:32

МИД Саудовской Аравии передал послу Ирака ноту протеста

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии вызвало посла Ирака в королевстве Суфию Талиб ас-Сухейль в связи с ударами беспилотников с территории арабской республики по королевству и другим странам Персидского залива, сказано в заявлении внешнеполитического ведомства. Дипломату вручили ноту протеста.

В документе осуждаются «продолжающиеся нападения и угрозы, затрагивающие королевство и братские страны Персидского залива». Саудовский МИД подчеркнул необходимость того, чтобы иракская сторона «несла ответственность за предотвращение подобных угроз и нападений».

Ранее заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко в телефонном разговоре с первым замглавы МИД Саудовской Аравии Валидом Аль-Хурейджи указал на необходимость остановить операцию США и Израиля против Ирана. По словам дипломата, это нужно для завершения конфликта в Персидском заливе.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил в обращении к американцам, что военная операция против Ирана находится на финишной прямой по достижению всех поставленных задач. По его оценке, боевые действия будут идти еще две-три недели.

Мир
Саудовская Аравия
Ирак
дипломаты
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Экономика

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.