Экономист раскрыл, будут ли перекосы в выплате зарплат в апреле 2026 года Доцент Балынин: зарплата в апреле 2026 года будет состоять из двух равных частей

Зарплата россиян в апреле 2026 года будет состоять из двух равнозначных частей, заявил «Газете.Ru» доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Он напомнил, что по ТК России соответствующие выплаты производятся не реже двух раз в месяц.

Причем выплата оклада за каждую из частей месяца осуществляется с учетом приходящегося числа рабочих дней. В апреле 2026 года для работающих по пятидневной рабочей неделе рабочих дней будет 22: в первой и во второй половине апреля будет — по 11 рабочих дней. Таким образом, зарплата в апреле 2026 года будет из двух равных частей, — отметил Балынин.

Он пояснил, что премии и надбавки обычно выплачиваются вместе с зарплатой за вторую половину месяца. Поэтому при их наличии сумма может оказаться выше. Это зависит не от числа рабочих дней, а от конкретной системы оплаты труда, принятой у работодателя.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что сотрудника могут лишить премии вследствие дисциплинарного взыскания. Он отметил, что в некоторых случаях работодатель не вправе лишать всей премиальной части.