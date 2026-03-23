Песков объяснил, как Россия держит руку на пульсе иранской АЭС в Бушере

Песков объяснил, как Россия держит руку на пульсе иранской АЭС в Бушере Песков заявил о постоянном диалоге РФ с МАГАТЭ по ситуации вокруг АЭС в Бушере

Российская Федерация поддерживает непрерывный диалог с Международным агентством по атомной энергии в связи с ситуацией, складывающейся вокруг атомной электростанции в иранском Бушере, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что данный объект находится под контролем ООН и МАГАТЭ, передает РИА Новости.

Бушер — это ядерный объект, который находится под контролем ООН, под контролем МАГАТЭ. Россия находится в постоянном диалоге с МАГАТЭ, — сказал Песков.

Он также обратил внимание на ранее сделанные заявления главы госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева, который неоднократно выражал обеспокоенность в связи с нанесенными ударами. Пресс-секретарь президента отметил, что эти тревожные сигналы свидетельствуют о серьезности восприятия ситуации.