30 апреля 2026 в 11:19

«Мы вынуждены»: Лавров о влиянии войны в Иране на Каспийское море

Лавров: агрессия США против Ирана серьезно затронула Каспийское море

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Неспровоцированная вооруженная операция США и Израиля против Ирана серьезно затронула Каспийское море, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции с коллегой из Казахстана Ермеком Кошербаевым. По словам министра, которые приводит РИА Новости, Россия вынуждена признать это.

Мы вынуждены констатировать, что неспровоцированная вооруженная агрессия США и Израиля в отношении Ирана самым негативным образом затронула и Каспийское море, — отметил Лавров.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявлял, что конфликт на Ближнем Востоке не закончится в обозримом будущем. По его словам, огромное количество стран заинтересовано в том, чтобы обстановка в регионе продолжала накаляться.

До этого стало известно, что стоимость военной операции США против Ирана превысила $65 млрд (около 6,37 трлн рублей) на 59-й день боевых действий. В методику расчета были заложены затраты на содержание персонала, переброшенных на Ближний Восток кораблей и сопутствующие военные расходы.

