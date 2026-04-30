«Поливают его бензином»: Медведев дал прогноз по Ближнему Востоку Медведев: конфликт на Ближнем Востоке не закончится в обозримом будущем

Конфликт на Ближнем Востоке не закончится в обозримом будущем, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе выступления на просветительском марафоне «Знание.Первые». По его словам, огромное количество стран заинтересовано в том, чтобы обстановка продолжала накаляться. Прямая трансляция ведется на канале Российского общества «Знание» в VK Video.

Я считаю, что этот конфликт в обозримом будущем не закончится, хаос приносит деньги. В пролонгации этого конфликта заинтересовано огромное количество стран и огромное количество сил. И несмотря на то, что люди, которые живут на Ближнем Востоке, страдают, тем не менее в этот пожар постоянно подбрасывают дрова или, если хотите, поливают его бензином, — пояснил он.

Ранее стало известно, что стоимость военной операции США против Ирана превысила $65 млрд (6,37 трлн рублей). Ресурс Iran War Cost Tracker, обновляющий данные в реальном времени, зафиксировал эту отметку на 59-й день боевых действий. В методику расчета заложены затраты на содержание персонала, переброшенных в регион кораблей и сопутствующие расходы.