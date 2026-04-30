Россиянам рассказали, как ускорить получение налогового вычета

Депутат Чаплин: налоговый вычет можно получить быстрее через сайт ФНС

Получить налоговый вычет можно быстрее, заполнив заявление на официальном сайте ФНС, рассказал NEWS.ru член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. По его словам, льгота будет доступна уже в течение месяца, если оформить ее через работодателя.

Существует способ получить вычет без декларации — упрощенный порядок. С 2024 года по некоторым расходам, включая лечение, обучение, фитнес и страхование, налоговая служба сама получает данные от организаций. Вам остается только зайти в личный кабинет после 20 марта следующего года, подписать предзаполненное заявление — и деньги придут на счет. Но этот порядок работает только по окончании налогового периода. Если вы хотите получать вычет прямо сейчас, в текущем году, выбирайте вариант через работодателя — быстро, без декларации, без ожидания года. Подали заявление на сайте ФНС, и уже через месяц начальник получит уведомление, — поделился Чаплин.

Он подчеркнул, что вычет через работодателя доступен только официально трудоустроенным гражданам, с чьей зарплаты удерживается НДФЛ. По словам депутата, самозанятые и ИП на спецрежимах не могут воспользоваться этим механизмом, если у них нет дополнительного дохода как у наемных работников.

Ранее глава ФНС России Даниил Егоров сообщил, что с начала 2026 года ведомство предоставило вычеты на сумму более 200 млрд рублей. По его словам, в результате налоговой амнистии 10 тыс. групп налогоплательщиков легализовали свои доходы.

Максим Кирсанов
Софья Якимова
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

