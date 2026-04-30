Девять человек пострадали и один погиб в жутком ДТП на Алтае

Девять человек пострадали и один погиб в лобовом столкновении в Шебалинском районе Республики Алтай, передает пресс-служба регионального МЧС. По данным ведомства, огнеборцы с помощью гидравлического инструмента провели деблокировку двух пострадавших.

Лобовое столкновение в Шебалинском районе. В 13:00 поступило сообщение о ДТП на 525 километре автодороги Р-256. Столкнулись два легковых автомобиля. Травмированы девять человек, к сожалению, один погиб, — сказано в сообщении.

