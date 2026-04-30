30 апреля 2026 в 12:21

Экс-сенатор Арашуков проиграл в суде спор с колонией из-за продуктов

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Соль-Илецкий районный суд Оренбургской области отказал экс-сенатору Рауфу Арашукову в иске о взыскании 100 тысяч рублей с администрации колонии «Черный дельфин», передает ТАСС. Заключенный, отбывающий пожизненный срок, требовал компенсацию за невыдачу заказанных им продуктов питания на сумму около 10 тыс. рублей.

Решением суда от 30 апреля 2026 года в удовлетворении требований Арашукова Р. Р. отказано в полном объеме, — говорится в распоряжении суда.

Истец посчитал действия сотрудников учреждения нарушением своих прав на обеспечение необходимым продовольствием. В ходе разбирательства выяснилось, что часть позиций из списка Арашукова просто отсутствовала в магазине на момент подачи заявления. Суд приобщил к делу прайс-лист, подтвердивший невозможность приобретения недостающих товаров в указанную дату.

Ранее стало известно, что отбывающий пожизненный срок лидер организованной преступной группировки «Пожарники» Алексей Бердуто подал десятки исков против ФСИН. Криминальный авторитет судился с колонией из-за коврика для йоги, остывшего обеда и штампов на книгах.

Регионы
Оренбургская область
суды
ФСИН
