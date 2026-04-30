Названо количество россиян, регулярно использующих ИИ

Среди опрошенных россиян 23% заявили, что пользуются ИИ каждый день, сообщает KP.RU. Участие в опросе приняли 1,1 тыс. человек.

Очень удобная штука для поиска верифицированной информации, часто использую и для работы, и для личных целей, — заявил один из опрошенных.

Еще 48% респондентов ответили, что совсем не пользуются нейросетями. Также 28% опрошенных рассказали, что используют ИИ лишь изредка, а 1% россиян выбрал вариант «другое».

Ранее сообщалось, что нижегородских медиков уличили в использовании нейросетей для постановки диагнозов и заполнения документации. Специалистов выдали специфическая стилистика ответов и лишние эмодзи, которые попали в официальные медицинские заключения на портале «Госуслуги».