30 апреля 2026 в 12:26

Названо количество россиян, регулярно использующих ИИ

KP.RU: 23% россиян используют ИИ каждый день

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Среди опрошенных россиян 23% заявили, что пользуются ИИ каждый день, сообщает KP.RU. Участие в опросе приняли 1,1 тыс. человек.

Очень удобная штука для поиска верифицированной информации, часто использую и для работы, и для личных целей, — заявил один из опрошенных.

Еще 48% респондентов ответили, что совсем не пользуются нейросетями. Также 28% опрошенных рассказали, что используют ИИ лишь изредка, а 1% россиян выбрал вариант «другое».

Ранее сообщалось, что нижегородских медиков уличили в использовании нейросетей для постановки диагнозов и заполнения документации. Специалистов выдали специфическая стилистика ответов и лишние эмодзи, которые попали в официальные медицинские заключения на портале «Госуслуги».

Общество
нейросети
опросы
исследования
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
