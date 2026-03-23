Онлайн-семинар проведут в преддверии выставки «ИННОПРОМ. Центральная Азия»

Семинар в преддверии VI Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ. Центральная Азия» состоится 24 марта в онлайн-формате. На дистанционной встрече выступят заместитель торгового представителя РФ в Республике Узбекистан Игорь Камынин и программный директор предстоящего в Ташкенте мероприятия Антон Атрашкин.

В ходе семинара поговорят об экспортно-импортном потенциале сотрудничества в регионе. Кроме того, собравшиеся обсудят преимущества российских производителей на рынке Центральной Азии. Уточняется, что регистрация на ИННОПРОМ-2026 уже открылась.

На выставке свои возможности представят различные регионы России: Москва, Татарстан, Башкортостан, Челябинская область и другие субъекты, заинтересованные в развитии прямых производственных связей с партнерами из Центральной Азии. Также в рамках национальных экспозиций участие примут компании Узбекистана и Белоруссии.

Экспозиция выставки 2026 года охватит современные технологические решения для всех отраслей промышленности: от проектов развития городской среды и транспортной инфраструктуры до высокотехнологичного промышленного оборудования и средств автоматизации производства. В деловой программе центральное место займет Главная пленарная сессия, запланированная на 20 апреля.

«ИННОПРОМ. Центральная Азия» состоится с 20 по 22 апреля на базе центра CAEx Uzbekistan площадью свыше 18 тыс. квадратных метров. Выставка пройдет при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и Министерства инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан. Ее организатором стала компания «Формика Ивент».