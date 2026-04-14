14 апреля 2026 в 01:56

Вассерман отказался от участия в выборах в Госдуму

Анатолий Вассерман
Телеведущий и депутат Госдумы Анатолий Вассерман не будет выдвигаться на осенние выборы в Госдуму, сообщил «Коммерсант». Он озвучил свою позицию 13 апреля.

На выборах 2021 года Вассерман победил в Преображенском одномандатном округе Москвы. Он участвовал как самовыдвиженец и в итоге набрал 33,7% голосов избирателей.

После Вассерман стал частью фракции «Справедливая Россия», однако партийного членства у него не было. На новых выборах по Преображенскому округу планирует баллотироваться президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Вассерман заявил, что Третьяк мог принять решение об участии в округе, после того как узнал о его отказе от кампании. Окончательные списки участников будут сформированы ближе к выборам.

О поисках спонсоров депутат говорил еще в феврале. Тогда Вассерман заявлял, что пойдет на выборы, если у него получится организовать финансирование. Он уточнил, что успешная избирательная кампания требует больших затрат, в частности на рекламу.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Онищенко предупредил о новых случаях оспы обезьян в России
«Редкий монстр»: названы симптомы опасной венерической болезни
«Воздушный космодром»: что не так с планами Украины остановить «Орешник»
ВСУ атаковали энергообъект в Запорожской области
Роспотребнадзор сообщил о росте числа укусов клещей
На Западе оценили боевой опыт российских пилотов
Взломали «Госуслуги» — потеряли квартиру: как защититься от мошенников
Вассерман отказался от участия в выборах в Госдуму
Дмитриев опубликовал в соцсетях фотографию из Абу-Даби
Россия готова помочь урегулировать кризис вокруг Ирана
Правильное питание для похудения и ЗОЖ: с чего начать, как делать дешево
Здоровые и блестящие волосы без лишних усилий: семь советов от косметолога
Глава РФПИ предупредил о резком скачке цен на нефть
Названа дата второго раунда переговоров Ирана и США
Клинтон заявила о безумии Трампа
Спикер парламента Словении предложил выйти из НАТО
В Москве машина с людьми сорвалась с моста в воду
Блокада Ормуза, кибератаки, курды: Трамп решил взять Иран силой
В Дагестане погибла женщина, спасенная после схода лавины
Небензя напомнил ЕС о вкладе СССР и Китая в разгром фашизма
Дальше
