Вассерман отказался от участия в выборах в Госдуму

Телеведущий и депутат Госдумы Анатолий Вассерман не будет выдвигаться на осенние выборы в Госдуму, сообщил «Коммерсант». Он озвучил свою позицию 13 апреля.

На выборах 2021 года Вассерман победил в Преображенском одномандатном округе Москвы. Он участвовал как самовыдвиженец и в итоге набрал 33,7% голосов избирателей.

После Вассерман стал частью фракции «Справедливая Россия», однако партийного членства у него не было. На новых выборах по Преображенскому округу планирует баллотироваться президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Вассерман заявил, что Третьяк мог принять решение об участии в округе, после того как узнал о его отказе от кампании. Окончательные списки участников будут сформированы ближе к выборам.

О поисках спонсоров депутат говорил еще в феврале. Тогда Вассерман заявлял, что пойдет на выборы, если у него получится организовать финансирование. Он уточнил, что успешная избирательная кампания требует больших затрат, в частности на рекламу.